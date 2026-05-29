アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】人工知能（AI）開発を手がける米新興企業アンソロピックは28日、企業価値が9650億ドル（約154兆円）に達したと発表した。高性能AI導入が世界的に広がり急成長を遂げた。複数の米メディアによると、対話型生成AI「チャットGPT」を開発したオープンAIを抜いた。また、セキュリティー上の脆弱性を発見する能力が高い「クロード・ミュトス」に匹敵する性能を備えた新た