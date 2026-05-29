アイドルグループ・僕が見たかった青空の秋田莉杏が、本格殺陣舞台『紅哭-KURENAI-』で主演デビューを果たした。本作は信州・上田を舞台に、戦場を生き延びるため刀を振った忍びの少女たち”紅哭”が宿命に立ち向かっていく物語。5月27日、東京・シアターサンモールでの初日公演を前に公開ゲネプロが行われた。終演直後、汗も引かぬうちに取材に応じてくれた彼女は、開口一番「ヤバかったですね」と笑顔を見せた。◆3月から始まっ