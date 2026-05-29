飼い主さんと共にドッグランに出かけたという柴犬さん。ドッグランといえば、ワンプロをしたり駆け回ったりして楽しむワンコたちをイメージしがちなものですが…。 思っていたのと違う！？まさかの光景は記事執筆時点で8万回を超えて表示されており、多くの共感や絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：ドッグランに出かけた犬→『楽しんでくれるかな』と思った、4分後…思っていたのと違う光景】 ドッグ