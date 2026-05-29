散歩中のドーベルマンが小学生の集団と遭遇！わんこを見た子どもたちが放った驚きの一言とは…！？平和すぎる光景が話題を呼び、投稿には「優しいワンコ」「戸惑ってるのが分かる(笑)」「え？ｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『小学生の集団』が散歩中のドーベルマンを発見→姿を見た瞬間、みんなして…完全に想定外な『まさかの一言』】 ドーベルマンが小学生の集団に遭遇