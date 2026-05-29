愛知県大口町の住宅で男女2人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】「２日間無断欠勤で連絡とれない」愛知・大口町の住宅で男女2人の遺体発見 警察によりますと、きのう午後6時15分ごろ、大口町余野3丁目の住宅で、この家に住む会社員の60歳の夫と５１歳の妻が倒れているのが見つかりました。 その30分ほど前に、夫の勤務先の関係者が交番に訪れ、「2日間無断欠勤が続いており、連絡が取れない。訪問したが、応答がない」と