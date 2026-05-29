お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、29日放送のNHK『あさイチ』（前8：15）に生出演、『プレミアムトーク』初登場を果たした。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭初小説『青天』の反響について、若林は「山ちゃん（山里亮太）とか平子（祐希）くんとか、たまんないよって言ってくれて。澤部（佑）は楽屋まで来て『サインしてください！』って。澤部も『あの頃を思い出した』って言ってくれて。それが一番