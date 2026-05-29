総務省は２９日午前、２０２５年国勢調査の速報値を発表した。昨年１０月１日時点の日本の総人口は１億２３０４万９５２４人で、２０年の前回調査と比べて約３０９万人（２・５％）減少した。人口は１５年の調査から３回連続で減少しており、今回は減少数が大きく拡大した。都道府県別では、東京都と沖縄県を除く４５道府県で減少した。前回調査では増加していた埼玉、千葉、神奈川３県も減少に転じた。