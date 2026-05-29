◇ア・リーグブルージェイズ−オリオールズ（2026年5月28日ボルチモア）ブルージェイズのパトリック・コービン投手（36）が28日（日本時間29日）、敵地でのオリオールズ戦に先発登板し、1―0の4回無死先頭打者ラッチマンの打球で、「超美技」の背面キャッチを披露して「投ゴロ」に打ち取った。左腕が投じた5球目を打者が打ち返すと、ワンバウンドで投手の前に。すると、体勢を崩していた左腕は三塁側に体がよれながら、