アジア女子サッカー界で存在感を高める北朝鮮の強豪「ネゴヒャン女子蹴球団」。先日の国際大会優勝を受け、改めて注目が集まっているのが、その“親会社”とも言えるネゴヒャン（内故郷）貿易会社の実像だ。表向きはスポーツ用品や食品、たばこなどを扱う総合企業だが、韓国や海外の北朝鮮ウォッチャーの間では、北朝鮮の国家保衛省（旧国家保衛部）に連なる外貨稼ぎ機関との見方が根強い。韓国・東亜日報の北朝鮮専門記者、チュ・