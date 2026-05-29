愛知県刈谷市でフィリピンパブを無許可で営業したとしてフィリピン国籍の男女3人が逮捕されました。 【写真を見る】フィリピンパブを無許可で営業かフィリピン国籍の男女3人逮捕愛知・刈谷市 逮捕されたのは愛知県安城市に住むフィリピン国籍のトミオカ・マリア・エリザベス・テロイロ容疑者50歳ら男女3人です。 警察によりますと3人はことし2月、刈谷市のフィリピンパブ「Destiny」を無許可で営業した風営法違反の疑いがも