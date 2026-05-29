◇ナ・リーグカブス−パイレーツ（2026年5月28日ピッツバーグ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が28日（日本時間29日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場。4回の第2打席で2試合連続安打をマークした。0−0で迎えた4回2死一、二塁の先制機で第2打席を迎え、1ストライクからの2球目、相手先発で昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた剛腕、スキーンズの内角高めに来たスイーパーに詰まらされながらも左前