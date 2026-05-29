シル活ブームの勢いが衰えない中、注目のアイテムが発売！世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」の公式オンラインストアに、思わず指で押したくなる「ぷくぷくシール」2種が登場。発売直後から人気を集めており、2026年5月26日時点で公式オンラインストアのランキング1位と3位を占めている。【画像】思わず指でぷにっとしたくなる…！ぷくぷくシール2種をチェック■表情コレクションが楽しい「ぷくぷくシール(フェイス)」「ぷ