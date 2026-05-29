香港国際空港第2ターミナルの旅客出発施設が27日、運用を開始した。新華網が伝えた。数年に及ぶ歳月と約129億香港ドル（約2625億7300万円）を投じて拡張された同ターミナルビルは、テクノロジーとアートを完璧に融合させた斬新な姿で、世界中からの旅客を迎えることになる。（提供/人民網日本語版・編集/KM）