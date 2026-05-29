日々のルーチンワークで頭が少しお疲れ気味ではありませんか？ そんな時は、1分で解ける言葉のパズルがおすすめです。正解を目指して挑戦してみてください。問題：□に入るひらがなは？・ぱ・□・つ（縦の言葉）・し・□・ぶ・□（横の言葉）・だ・□・ご（縦の言葉）ヒント：甘くておいしい和菓子を想像してみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「ん」「ん」正解は「ん」と「ん」でした。▼解説ぱんつ（パンツ）しんぶん（新聞