最近では世界各地で異常な高温が出現し、過去の同じ時期の記録を更新しています。世界気象機関（WMO）は5月28日、気温が2024年を上回る、観測史上最も暑い年が2026年から2030年の間に到来する確率が86％に上ると発表しました。インド北部では先日、局地的に最高気温がセ氏48．2度という異常な高温になりました。欧州では、発達した温暖高気圧が特定の地域を覆う「ヒートドーム」現象が発生したことで、5月の段階で本来ならば盛夏に