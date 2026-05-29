タレントの鈴木奈々さんは5月28日、自身のInstagramを更新。体重を公表し、反響を呼んでいます。【写真】体重を公表した鈴木奈々「ますますいい女になってるね！」鈴木さんは「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした５２キロだったから1キロ減ってた！」と体重を公表。写真では、胸元や太ももが見えた色っぽい姿を披露しています。健康的で美しいスタイルです。ファンからは「凄くスタイル良くなったよ」