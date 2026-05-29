トヨタ「プリウス」が“ロードスター化”？カスタムCGクリエイターとして知られる「zephyr_designz」氏が、トヨタ「プリウス」をベースにした新たな3Dコンセプトを公開しています。大胆なアレンジが目を引く仕上がりとなっており、SNSでは多くの反応が寄せられています。プリウスは1997年の初代登場以来、ハイブリッド車の象徴として進化を続けてきました。【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「プリウス“クーペ”CG」画像で見