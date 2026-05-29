きょうは関東甲信や東海を中心に、今年一番の暑さとなる所がありそうです。熱中症には注意が必要です。【映像】関東甲信や東海を中心に、今年一番の暑さ上空の暖気や日差しなどの影響で、関東から西では真夏日が続出する予想となっています。特に気温が上がるのが関東甲信や東海で、甲府で33度、東京都心で31度と予想されています。東京都心で真夏日になれば今年2回目のことです。また宇都宮や東京の練馬などは、5月の真夏