厚生労働省は２９日午前、４月の有効求人倍率（季節調整値）が前月から横ばいの１・１８倍だったと発表した。新規求人倍率（同）は前月比０・０４ポイント減の２・１１倍だった。新規求人数（原数値）は前年同月比３・６％減だった。有効求職者数（季節調整値）は前月比０・８％増の約２０１万人で、有効求人数（同）は前月比０・４％増の約２２５万人だった。