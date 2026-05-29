高市総理大臣はフィリピンのマルコス大統領と会談し、武器輸出など安全保障協力を加速させることで一致しました。【映像】日フィリピン首脳会談の様子高市総理大臣「安全保障分野・経済分野をはじめ数多くの協力が進展しているフィリピンは、我が国にとって最も緊密な同志国の1つでございます」会談では、フィリピン側が関心を持つ海上自衛隊の「あぶくま」型護衛艦の輸出について議論し、協議をさらに進めることで一致しまし