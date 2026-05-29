愛チャンピオンS（G1、9月12日、レパーズタウン芝2000メートル）の初回登録（登録料4375ユーロ＝約81万円）が27日に締め切られ、ホースレーシングアイルランドは28日、登録馬48頭を発表した。日本調教馬はシュガークン（牡5＝清水久）、シンエンペラー（牡5＝矢作）、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）の3頭。昨年ジャパンCを制したカランダガン（セン5＝仏グラファール）や凱旋門賞を制した僚馬ダリズ（牡4）、前走ドバイター