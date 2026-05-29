茨城県の神栖市長選挙で、「まんじゅうや」などの票により当選無効となった木内敏之市長が、県の選挙管理委員会の決定を取り消すよう求める訴えを東京高裁に起こしました。【映像】木内敏之氏の会見の様子木内敏之氏「やはりこの『まんじゅうや』という票が何とか理解してもらいたいなという思いで提訴に踏み切りましたし、それは私にとって当然のことだと思っております」去年11月の神栖市長選挙では、木内氏と石田進氏（67）