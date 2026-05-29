◆米大リーグオリオールズ―ブルージェイズ（２８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」で先発出場。メジャー初死球から３試合連続の死球を受けた。１点リードの４回２死で迎えた第２打席。昨季までブ軍に所属だったバシットの抜けた変化球が左ふくらはぎ付近を直撃した。しか