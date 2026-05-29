八卦は状況の特徴を捉えるためのサポート役 状況を読み違えないようサポートする 物事を判断するとき、人はどうしても目に入った情報や直前の出来事に引きずられやすくなります。その結果、全体像を見失ったまま判断を急いでしまうことも少なくありません。八卦は、そうした状態から一歩引き、状況全体を捉え直す手がかりとして使われてきました。 八卦を用いると、出来事をそのまま評価するのではなく、状況の