健康診断では見つからない ？ 『隠れ糖尿病』に効果がある運動とは 「隠れ糖尿病」にも効果あり 「糖尿病」は、インスリンの分泌が少なかったり、効き目が落ちてしまったりすることで、血糖値が高くなりすぎて、下げられなくなってしまう病気です。自己免疫疾患などが原因の「１型糖尿病」と糖質の摂りすぎや運動不足といった生活習慣が原因の「２型糖尿病」の２種類がありますが、日本人のほとんどが「２型糖尿病」です。