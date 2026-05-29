イスラエルを王国に導いた2人 サムエルとサウルはイスラエルが士師の時代から王国へと変貌（へんぼう）する、その変化の中心にいた人物です。それぞれにイスラエルのために知力を尽くして戦ったのですが、時代に翻弄（ほんろう）された生涯でもありました。 サムエルは幼くして祭司に預けられ、神の声を聞く預言者となりました。長じるに従って民衆を指導するようになり、最後の士師となりました。 当時、イスラエルはペリシ