「経営とは舞台を整えること」という言葉を受け継いで… ─奥谷さんは1月に社長就任されましたが、改めて抱負を聞かせてくれませんか。 奥谷今年、カゴメは次の10年に向けた新たなスタートを切りました。10年後に目指す姿を「農から食にわたる技術革新をリードし、自然の可能性を共に拓く会社」というビジョンとして定め、改めてお示ししたわけですが、今大切な事は、このビジョンを総論