東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.53高値185.66安値184.90 186.59ハイブレイク 186.12抵抗2 185.83抵抗1 185.36ピボット 185.07支持1 184.60支持2 184.31ローブレイク ポンド円 終値214.09高値214.22安値213.33 215.32ハイブレイク 214.77抵抗2 214.43抵抗1 213.88ピボット 213.54支持1 212.99支持2 212.65ロ&#1254