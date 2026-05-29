東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.81高値9.82安値9.68 10.00ハイブレイク 9.91抵抗2 9.86抵抗1 9.77ピボット 9.72支持1 9.63支持2 9.58ローブレイク シンガポールドル円 終値124.81高値124.92安値124.56 125.33ハイブレイク 125.12抵抗2 124.97抵抗1 124.76ピボット 124.61支持1 124.40支持2 124.25ローブレ