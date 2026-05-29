東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7163高値0.7170安値0.7098 0.7261ハイブレイク 0.7216抵抗2 0.7189抵抗1 0.7144ピボット 0.7117支持1 0.7072支持2 0.7045ローブレイク キーウィドル 終値0.5935高値0.5936安値0.5864 0.6031ハイブレイク 0.5984抵抗2 0.5959抵抗1 0.5912ピボット 0.5887支持1 0.5840