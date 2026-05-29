5月28日、山形市内のスーパーで缶チューハイ1本を万引きしたとして山形市の72歳の男が窃盗の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは山形市荒楯町2丁目の無職清野真容疑者（72）です。警察によりますと清野容疑者は5月28日午後8時過ぎ、山形市桜田東4丁目のコープ桜田で缶チューハイ1本（販売価格173円）を盗んだ疑いです。駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました。