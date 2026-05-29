自動車部品メーカー大手アステモの社長に、ホンダの取締役の井上勝史氏（６２）が就任することがわかった。ホンダはアステモの株式の４０％を保有する筆頭株主で、６月末までにアステモを子会社化する予定だ。社長の派遣を通じて連携の強化を図る。２９日にも公表する。ホンダ出身の竹内弘平社長（６６）は退任する予定だ。アステモは、運転支援システムやソフトウェア開発に強みを持つ。井上氏は、ホンダで電気自動車（Ｅ