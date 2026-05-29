フジテレビ元アナウンサーの秋元優里さんが29日までに自身のインスタグラムを更新。検定合格を報告した。秋元さんは「女性活躍検定に合格しました」と笑顔の絵文字とともに報告。合格証書を手にして笑顔で喜ぶ写真もアップした。「女性活躍検定」は、一般財団法人全日本情報学習振興協会が主催。公式サイトでは、「ジェンダー平等や女性活躍の現状と推進の取組みを学び、すべての人が活躍できる社会づくりを目指すための知識を深め