MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。5月25日（月）の放送では、ゲストのヒコロヒーが歌舞伎町で“あるモノ”を買い、事務所から怒られたというエピソードを明かした。【映像】ヒコロヒーが歌舞伎町で衝撃の買い物今回は「マルチに活躍する芸人の本音」というテーマで、ゲストにヒコロヒーとシソンヌの長谷川忍が登場。さまざまな