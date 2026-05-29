・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４２５．９６（－７９．０５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５０９２．２５（－８５．５５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１８８．８７（－１９．０２） ・ロシア・ＲＴＳ １１４０．３７（－１１．２０） 出所：MINKABU PRESS