・ＮＹダウ５０６６８．９７（＋２４．６９） 高値５０７６４．０４ 安値５０３１４．３４ ・Ｓ＆Ｐ５００７５６３．６３（＋４３．２７） ・ナスダック総合指数２６９１７．４７（＋２４２．７３） 出所：MINKABU PRESS