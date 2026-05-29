・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝８８．９０ドル（＋０．２２ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４５３２．４ドル（＋５０．９ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７５６４．５セント（＋１０１．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６２４．００セント（＋１．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５５．７５セント（＋