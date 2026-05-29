２８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２４．６９ドル高の５万０６６８．９７ドルと小幅続伸した。米国とイランが停戦期間について６０日間の延長で合意し、トランプ米大統領の最終的な承認を待っている段階だと伝わった。イラン側はこれを否定したものの、インフレ懸念が後退し米長期金利が低下。金利の低下を受けて主力株に買いが入り、ＮＹダウとナスダック総合株価指数はともに連日で最高値を更新した。 ＩＢＭ＜IB