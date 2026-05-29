アルゼンチンサッカー協会(AFA)は28日、北中米ワールドカップに臨むアルゼンチン代表メンバーを発表した。カタールW杯に続く2連覇を目指すアルゼンチン。38歳のFWリオネル・メッシが6大会連続でメンバー入りを果たした。ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウドとともに史上最多出場になる。予備登録メンバーからはGKワルテル・ベニテス、DFマルコス・アクーニャ、DFルーカス・マルティネス・クアルタ、DFマルコス・セネシ