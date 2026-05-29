世界最高峰の公道自動車レース「ラリージャパン」が開幕しました。 【写真を見る】世界最高峰の公道自動車レース「ラリージャパン」が開幕 愛知県と岐阜県で行われるFIA世界ラリー選手権「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」のオープニングセレモニーが、愛知県体育館横の特設ステージで行われました。愛知県長久手市出身の勝田貴元選手は今シーズン2勝