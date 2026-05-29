開催：2026.5.29 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 2 - 10 [ブレーブス] MLBの試合が29日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブレーブスが対戦した。 Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。 4回表、7番 ホルヘ・マテオ 2球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでブレ