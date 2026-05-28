「ファンクロ（fanqlo）」が、2026年新作発表イベントを開催し、ファッション性を重視した空調ウェアを披露した。【画像をもっと見る】同社は、齋藤あゆみ代表が住宅メーカー在籍時に空調ウェアの存在を知り、「機能性は素晴らしいのに、女性が普段着として着られるものがない」と感じたことをきっかけに設立。空調ウェアはファンで服の内側に空気を送り込む仕組みで、全体的なシルエットが膨らむという特徴がある。作業服大手