巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』の日本公開日が変更されることが発表された。当初予定されていた7月10日から延期となり、新たに10月1日より全国公開される。【動画】『ディスクロージャー・デイ』予告編『E.T.』（1982年）や『A.I.』（2001年）など数々の名作を手がけ、製作総指揮としても『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（1985年）では製作総指揮を務めるなど、映画史に残るヒッ