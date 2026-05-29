フリーアナウンサーの平井理央（43）が28日までに自身のインスタグラムを更新。エレガントなオフショルダードレスショットを投稿した。自身のインスタグラムで「イベント司会の衣装たち」と題してつづり始めた。「イベントのイメージやブランドカラーに合わせて、毎回スタイリングしていただいています。普段はなかなか着ないドレッシーなお洋服は、やっぱりテンションが上がりますね。でも…もう高いヒールを長時間履くのは