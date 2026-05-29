大分支局長柳原正和瀬戸内海に面し、日本有数の好漁場・豊後水道――。その幸に恵まれた大分県内では、地魚を小さく切った刺し身のパックが「琉球」用として並んでいるのが各地のスーパーで目に留まる。新鮮な地魚に特製のたれ、かむほどに広がるうまみ家庭の食卓や居酒屋の定番メニューとして親しまれる「りゅうきゅう」は、アジやイワシなどの新鮮な魚をしょうゆと酒、みりん、白ごまなどであえた代表的な郷土料理だ。「