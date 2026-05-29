満州にらラーメン花巻市で、ソウルフードとして親しまれているスタミナ満点のラーメンだ。たっぷりのニラと炒めた豚バラ肉、ニンニクの芽の醤（しょう）油（ゆ）漬け、紅ショウガがのり、スープをラー油が覆う。わらび餅のようなもちもちとした食感の後に、濃厚なゴマの風味と甘みが口の中で広がっていく。休日には開店前から長蛇の列、カップ麺も販売自家製麺の細麺は、具材の食感やスープの風味を生かせるように開発された。