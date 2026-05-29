元テレビ朝日アナウンサーで、トヨタ自動車株式会社の所属ジャーナリストとして活躍中の富川悠太氏（49）が29日までに自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日の後輩アナウンサーたちとの再会ショットなどを投稿した。自身のインスタグラムで「【後輩と会えましたシリーズ】」と題してつづり始めた。「今年もラリージャパンに弟分のしゅんぺーと妹分のつむぎが来てくれました」とテレビ朝日の後輩アナである寺川俊平、三谷紬