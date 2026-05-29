フリーアナウンサーの高島彩（47）が、野菜をふんだんに使った“そうめん弁当”を披露し注目を集めている。【映像】高島彩の手作り弁当や料理を手伝う娘2011年10月に音楽デュオ「ゆず」の北川悠仁（49）と結婚し、2人の女の子を育てている高島。Instagramでは、長女の運動会のために作った豪華なお弁当や、カレー作りを手伝う次女の姿など、家族との日常を発信してきた。野菜たっぷり“そうめん弁当”披露5月27日の投稿では