「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）広島・名原典彦外野手がらしさ全開だ。歯を食いしばり、一塁へ向かう。「気がついたらもう、地面が目の前にありました」。九回２死二塁から放った遊ゴロで魂のヘッドスライディング。リクエストの結果、判定は覆らなかったものの、気持ちを前面に押し出したプレーだった。快進撃は止まらなかった。六回に左前打。１点を奪って迎えた七回１死一、二塁では三塁内野安打を放っ