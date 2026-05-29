休日は「先生」をお休みしたい。保育士の私が、絶対誰にも会いたくないスーパー銭湯で、担任園児の保護者を目撃して……？ 真っ裸でパニックになり、気配を消して逃げ出した先に待っていた結末とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 鋭すぎる子どもの勘 「先生、こんにちは！」 市内の保育園で働く私にとって、近所のスーパーは知り合いにばったり会う確率が高い場所。 伊達メガネと帽子